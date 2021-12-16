Капуста не такой уж простой овощ, как может казаться. При всей полезности продукта употреблять его можно далеко не каждому.
«Пурин, содержащийся в капусте в большом количестве, вреден для пациентов с камнями в почках, а также при тяжелых экспрессивных заболеваниях желудка или двенадцатиперстной кишки», — сообщают нутрициологи.
Еще капуста не позволяет организму усваивать некоторые важные для здоровья элементы из-за наличия в овоще гойтрогенов — веществ, признанных антагонистами йода и мешающих нормальному функционированию щитовидной железы. Но с этим можно справиться: если капуста проходит термическую обработку или квашение, гойтрогены становятся безопасными.