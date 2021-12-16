При каких болезнях нельзя есть капусту

Овощ вовсе не является универсальным

Капуста не такой уж простой овощ, как может казаться. При всей полезности продукта употреблять его можно далеко не каждому.

«Пурин, содержащийся в капусте в большом количестве, вреден для пациентов с камнями в почках, а также при тяжелых экспрессивных заболеваниях желудка или двенадцатиперстной кишки», — сообщают нутрициологи.

Еще капуста не позволяет организму усваивать некоторые важные для здоровья элементы из-за наличия в овоще гойтрогенов — веществ, признанных антагонистами йода и мешающих нормальному функционированию щитовидной железы. Но с этим можно справиться: если капуста проходит термическую обработку или квашение, гойтрогены становятся безопасными.