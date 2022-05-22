Президентской платформе «Россия — страна возможностей» исполнилось четыре года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников организации

Сегодня, 22 мая, президентской платформе «Россия — страна возможностей» исполняется четыре года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллег с этой датой и отметил, что за четыре года многое сделано, но в будущем будет реализовано еще больше интересных проектов. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Платформа — это проекты и конкурсы для школьников, студентов, ИТ-специалистов, представителей индустрии гостеприимства, инженеров, управленцев и начинающих блогеров. За эти несколько лет в них приняли участие больше 146 тысяч жителей Челябинской области. Из них 639 человек вошли в число победителей. Уверен, что это не предел — впереди много интересных проектов, где наши обязательно себя проявят»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что в прошлом году в Челябинске прошел Хакатон по искусственному интеллекту, был подготовлен форум «Территория смыслов Южного Урала». А в этом году открыли Центр оценки компетенций на базе Южно-Уральского государственного университета.

Кроме того, в начале июня в Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций, который посетят студенты из большинства российских регионов и нескольких зарубежных стран. Фестиваль также подготовлен совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

Алексей Текслер поблагодарил всех сотрудников организации за совместную работу и отметил, что все самое интересное будет впереди.

Напомним, в этом году фестиваль пройдет в Челябинской и Самарской областях, Республике Татарстан и Ставропольском крае. В столице Южного Урала проведут «Российскую студенческую весну» для учащихся колледжей и техникумов.