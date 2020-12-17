Президент заинтересовался выбросами в Магнитогорске

Путин объяснил журналистке с Южного Урала, как поживает мусорная реформа, и расспросил о промышленных выбросах

В пресс-конференции президента России Владимира Путина очередь дошла до вопросов уральских СМИ — и первой возможность пообщаться с президентом получила журналист газеты «Магнитогорский Металл» Ольга Балабанова. Она поинтересовалась, почему тормозит федеральная «мусорная» реформа, официально стартовавшая в прошлом году. На деле, напомним, еще в 2015 году правительство Челябинской области заключило концессионное соглашение по разработке проекта мощного перерабатывающего завода под Магнитогорском. Однако предприятие так и не появилось на свет.



«Я не думаю, что реформа тормозит. Много вопросов с организацией производства, но она двигается. Надо создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а перерабатываются. Надо добиться нормальной сортировки, чтобы все распределялось по соответствующим сегментам. На сегодня главная задача организаторов — расширенные отношения между производителями и упаковщиками продукта. Чтобы эту нагрузку перенести с граждан на производителей упаковочных изделий. В нашем автопроме введен утилизационный сбор. Ну и ничего, нормально, во всем мире он работает. Правительство занимается реформой, выделяются значительные ресурсы, все запланировано», — объяснил президент.

И тут же сам задал вопрос «Магнитогорскому металлу». Оказывается, среди поступивших главе страны вопросов от граждан была жалоба жителя Магнитогорска на промышленные выбросы в городе. Балабанова оказалась патриоткой металлургического комбината.

«Если очистные сооружения построены, то это не форточка, которую можно открыть и закрыть. Многие принимают обычный туман за смог. У нас не замерзает лед в резервуаре, очень теплая вода, люди принимают испарения за смог», — ответила Балабанова Путину.

Президент подтвердил, что он в курсе, как много средств вкладывает ММК в экологическую безопасность — «гораздо больше, чем в других металлургических центрах». Для Путина жалоба на выбросы была неожиданной: по его данным, их число именно в Магнитогорске сильно уменьшилось. Что, впрочем, по словам Владимира Владимировича, не избавит комбинат от необходимости оплачивать внедрение системы фиксирующих загрязнения датчиков, которую федеральные власти активно внедряют по всей России.