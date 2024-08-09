Президент Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Штрафы за нарушение будут доходить до 1 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий в соцсетях. К такой информации относят треш-стримы — прямые эфиры, где ведущий совершает над собой или гостями унизительные или опасные для здоровья действия. Закон о запрете опубликован на официальном портале правовых актов.

Подпункт о запрете треш-стримов дополнил федеральный закон об «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь владельцы сайтов и страниц должны осуществлять мониторинг соцсети в целях выявления «информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Как передает ТАСС, запрет связан с ростом популярности трансляций, в которых треш-стримеры совершают деяния с жестокостью, садизмом и издевательством.

За проведение треш-стримов также ввели ряд штрафов. Так, граждане за неприятные и жестокие кадры заплатят от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 100 до 200 тысяч. Самые большие штрафы предусмотрены для юридических лиц: за противоправный стрим придется отдать от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Во всех случаях оборудование для стрима конфискуют.

Действие положения не распространяется на произведения науки, литературы и искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, и материалы зарегистрированных СМИ. Также не будут штрафовать из-за фото и видео, которые используются в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается образовательными стандартами и программами.