Президент России Владимир Путин отметил высокое доверие народа к вновь избранным губернаторам

В их числе — глава Челябинской области Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во встрече с президентом Владимиром Путиным. В режим видеоконференцсвязи вышли руководители субъектов России, которые были избраны в ходе голосования 6–8 сентября 2024 года.

Так, президент отметил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы. Важным показателем стала самая высокая за всю историю проведения единого дня голосования явка.

«Наши граждане знают, понимают, насколько это важно — участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня», — отметил Владимир Путин.

Также, по мнению президента, активное участие граждан в выборах доказывает, что россияне понимают всю ответственность за судьбу своей страны.

«В этой связи, требования общества к власти, в том числе, региональной, совершенно справедливо растут. Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной», — обратился к губернаторам Владимир Путин.

Вновь избранным губернаторам президент поручил работать с абсолютной отдачей, защищать интересы граждан и страны, а также конкретными результатами оправдывать доверие людей.