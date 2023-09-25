Президент России разрешил челябинскому депутату остаться на передовой

Олег Колесников займет должность командира батальона операторов БПЛА

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников останется в зоне СВО до марта 2024 года. Это решение согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил депутат Первому областному информагентству.



«Есть распоряжение президента, запрещающее депутатам Госдумы служить в зоне СВО. Я и несколько моих коллег специально согласовывали с главой государства продление нашего срока пребывания на передовой. Уезжать не считаю возможным, нужно сделать еще очень многое», — рассказал Олег Колесников.

По словам депутата-добровольца, пока согласовано его участие в СВО вплоть до марта 2024 года. С 1 октября Колесников займет должность командира 2-го батальона первой экспериментальной бригады операторов БПЛА «Гром-Каскад».

Напомним, Олег Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он и его коллега Олег Голиков большую часть времени служили в БАРС «Каскад», специализирующемся на применении беспилотных летательных аппаратов для разведки и нанесения точечных ударов. «Каскад» в свое время был сформирован по инициативе депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

По словам Колесникова, летом 2023 года руководство ВС РФ приняло решение сформировать на основе добровольческого подразделения экспериментальную бригаду «Гром-Каскад», которая должна приступить к выполнению боевых задач с 1 октября. Если БАРС действовал в составе Сухопутных войск РФ, то бригада войдет в состав ВКС.