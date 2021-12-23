Президент России пообещал уравнять доходы пенсионеров-силовиков с темпами инфляции

Решение будет принято в 2022 году, сообщил Владимир Путин

В конце большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос об индексации пенсий. Глава государства заверил журналистов, что все обещания в этой сфере федеральное правительство выполнит, а заодно анонсировал новые решения по пенсиям сотрудников силовых и правоохранительных структур.



Как объяснила пензенская журналистка президенту, в 2022 году в России запланирована индексация пенсий в 5,9 процента. Это ниже уровня инфляции, цены на те же продукты растут быстрее, чем доходы стариков. Между тем федеральное законодательство гарантирует пенсионерам, что они защищены от такой ситуации.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство РФ сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет. Кстати, в следующем году будут приняты решения и по силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей из силовых структур, это коснется и пенсий военнослужащих», — заявил президент.

Напомним, пенсионеры, помимо собственно пенсии, во многих случаях имеют еще некоторые надбавки. Так, ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере 1081 рубль (если не пользуются услугами местной телефонной связи) или 1265 рублей, если являются абонентами местной сети. Вдобавок недавно в региональное законодательство внесены изменения, снижен стаж, необходимый, чтобы претендовать на звание областного ветерана труда.