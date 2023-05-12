Президент России подписал указ о реформе высшего образования

Уже с этого года трехступенчатую систему начнут обкатывать в шести вузах

Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, сообщает «Коммерсант».

Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования — базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантуру. На уровне специализированного высшего образования будут реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

В рамках пилотного проекта срок освоения программ будет составлять:

— для базового высшего образования — от 4 до 6 лет;

— для магистратуры специализированного высшего образования — от 1 до 3 лет.

Проект будет реализован в период с 2023 по 2026 учебные годы на базе шести вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и в Томский госуниверситет.

Важно отметить, что на студентов, которые перейдут на трехступенчатую систему высшего образования, распространяются все предусмотренные для студентов права и социальные гарантии.