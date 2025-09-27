Президент России наградил ветеринара, органиста и сенатора из Челябинской области

Чью еще работу отметил Владимир Путин

Несколько талантливых южноуральцев удостоены почетных званий и медалей указом президента России Владимира Путина. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» глава государства наградил Владимира Хомякова — органиста Челябинской государственной филармонии.

Медалей «За труды по сельскому хозяйству» удостоены аппаратчик мукомольного производства Магнитогорского комбината хлебопродуктов «Ситно» Евгений Онищенко и сортировщик яйца Магнитогорского птицеводческого комплекса Татьяна Цветкова.

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден руководитель Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области, ветеран Донбасса Михаил Подобед.

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено Алексею Немцеву — ведущему инженеру-механику технической службы по Челябинскому региону «Лукойл-Уралнефтепродукт».

Заслуженным ветеринаром РФ стал начальник Октябрьской районной ветеринарной станции Мурат Макин.

Владимир Путин также отметил большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность Олега Цепкина — сенатора РФ, представителя от законодательного органа государственной власти Челябинской области. Он награжден орденом дружбы.

Президент также наградил лучших работников автомобильного завода «Урал» и ММК.