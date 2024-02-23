Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

«Мы гордимся нашими родными армией и флотом»

На сайте Кремля опубликовано поздравление президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина с 23 февраля — Днем защитника Отечества. Оно адресовано ветеранам, личному составу, гражданскому персоналу Вооруженных Сил, всем тем, кто прошел воинскую службу.

«Этот праздник — один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе — с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России», — говорится в поздравлении.

Президент напоминает, что население страны гордится своими армией и флотом, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

«В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаем их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира», — обращается президент к ветеранам.

Дальнейшие теплые слова — солдатам и офицерам, продолжающим традиции.

«На переднем крае сегодня — участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы — наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству», — говорит глава государства.

Также в своем обращении президент отметил растущий потенциал и высокую боеготовность армии и флота, которые являются гарантией безопасности России, ее свободного, суверенного развития, подчеркнул высокую оснащенность армии современным оружием и техникой, обозначил первоочередные задачи по повышению боевой выучки и пожелал крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.