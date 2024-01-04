Президент РФ присвоил жительнице Магнитогорска звание «Мать-героиня»

Ирина Чухонцева ранее была награждена знаком отличия «Материнская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» жительнице Магнитогорска Ирине Чухонцевой. Женщина воспитывает десятерых детей.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Чухонцевой Ирине», — говорится в указе.

Почетное звание получила также жительница Ленинградской области Ольга Кравцова — у нее 18 детей. Ольга Мацепуро из Новосибирской области тоже получила звание. Женщина воспитывает 14 детей.



В ноябре 2022 года Ирина Чухонцева и еще 12 многодетных мам получили от губернатора Челябинской области Алексея Текслера награды — знаки отличия «Материнская слава» I, II и III степени.