Президент РФ подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Документ вступит в силу 1 января 2022 года

Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Соответствующий документ опубликован 6 декабря на официальном сайте правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц»,— говорится в тексте закона.

Как ранее сообщал президент, такое решение повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям.

Напомним, изначально Владимир Путин предложил установить в следующем году минимум оплаты труда в размере 13 617 рублей в месяц. Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Однако ко второму чтению президент предложил увеличить МРОТ до 13 890 рублей. Эту поправку также приняли депутаты и сенаторы и предусмотрели в федеральном бюджете на 2022—2024 годы.