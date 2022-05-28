Президент РФ подписал закон об автоматизированном учете нуждающихся в соцподдержке

Это позволит сократить срок оказания необходимой помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан, которые нуждаются в получении мер социальной поддержки, будут автоматически находить и учитывать. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации в субботу, 28 мая.

Для учета нуждающихся в помощи граждан будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). За счет того, что россиянам больше не придется собирать необходимый пакет документов и нужно будет лишь подать заявление, сроки получения льгот сократятся.

Кроме того, благодаря новому закону граждане будут получать информацию о возможности получения мер социальной поддержки персонально.