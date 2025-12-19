Президент объяснил ограничения связи и предложил использовать отечественное ПО

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности, защиты от ударов дронов

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителей приграничных регионов о проблемах с мобильной связью и интернетом, объяснив эти ограничения вопросами безопасности. Во время общения была затронута острая тема, в том числе из Белгородской области, где отключения мешают оповещению об атаках, дистанционной учебе и отслеживанию медицинских датчиков больных диабетом.

Глава государства пояснил, что ограничения связаны с необходимостью защиты от ударов дронов, поскольку использование зарубежных сервисов и инфраструктуры может облегчать противнику выбор целей. В качестве решения проблемы он предложил два основных пути. Первый — это переход на отечественное программное обеспечение и оборудование, так как многие российские сервисы продолжают функционировать. Второй путь предполагает договоренности с иностранными производителями, работающими в России, о переводе их сервисов на территорию страны.

Владимир Путин поручил проработать оба направления.