Президент об участниках «Времени героев»: «В их руки не страшно передать судьбу страны»

Владимир Путин рассказал о реализации программы для участников СВО

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова о реализации программы «Время героев», инициатором которой выступил президент. Вопрос касался того, как справляются с работой люди, направленные на высокие государственные посты, и насколько система себя оправдывает.

Владимир Путин, проводя исторические параллели, напомнил о ветеранах Великой Отечественной войны, которые после возвращения с фронта достигали выдающихся результатов в мирной жизни.

«А чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники специальной военной операции?» — задал риторический вопрос президент.

Он отметил большой потенциал и управленческие качества многих из них.

Глава государства признал, что изначально были сомнения, но программа доказала свою эффективность.

«Вы знаете, получается. Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток... Многие из них уже стали и губернаторами, и заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что государство должно предоставлять такие возможности тем, кто имеет потенциал, образование и готов учиться дальше.

Программа, по словам президента, была запущена после общения с молодежью, чьи мысли и цели для страны его впечатлили.

«Таких ребят надо собирать, помогать им идти вперед. Вот в их руки не страшно судьбу страны передавать потом», — сказал Владимир Путин.

Он также поблагодарил руководителей регионов за тиражирование этой практики на местном уровне.

В Челябинской области успешно работает региональная программа «Герои Южного Урала», инициированная губернатором Алексеем Текслером летом 2025 года. Она помогает ветеранам СВО адаптироваться к гражданской жизни и пройти профессиональную переподготовку для работы в государственных структурах и на предприятиях региона.

Сейчас обучение проходят 60 участников. Для них организуют образовательные модули по управлению, бюджетированию и лидерству, чередуя их со стажировками в министерствах, ведомствах и компаниях под руководством наставников из числа действующих министров и глав муниципалитетов. Третий модуль программы «Герои Южного Урала» пройдет в Магнитогорске. Выпуск и трудоустройство на руководящие должности запланированы на лето 2026 года.