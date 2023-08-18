Президент наградил медалью челябинского врача

Заведующему отделением областного перинатального центра вручат орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. Одним из номинантов стал челябинский врач Юрий Шумаков, заведующий отделением в областном перинатальном центре. Ему присвоена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», сообщается в тексте указа.

Указ о награждении государственными наградами в РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу глава государства подписал накануне. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством II степени будет вручена двум медикам, один из которых челябинский врач Юрий Шумаков.

Юрий Шумаков заведует отделением ультразвуковой диагностики в челябинском областном перинатальном центре.

Отделение является клинической базой кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ЮУГМУ. Здесь проводят практические занятия для врачей, курсы повышения квалификации по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии. Мощность отделения развернута на двух базах — ОПЦ-1 и ОПЦ-2.