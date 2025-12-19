Президент на прямой линии призвал граждан немедленно прерывать телефонные разговоры с незнакомцами о деньгах

«Прошу ни с кем и никогда не обсуждать никаких вопросов, связанных с денежными средствами и имуществом, по телефону»

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством, заявив, что, несмотря на положительную динамику, проблема остается острой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Отвечая на вопрос о принятых мерах, глава государства сообщил, что, по данным МВД, количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, а общий материальный ущерб — на 33%.

«Меры сработали. Наверное, еще многое можно и нужно сделать по этому направлению. В целом результат положительный», — сказал, в частности, Владимир Путин.

Однако, подчеркнул президент, мошенничество никуда не исчезло. Он обратил внимание на усложнение методов злоумышленников, которые используют современные технологии, включая искусственный интеллект, для обмана.

Главная рекомендация прозвучала четко и недвусмысленно.

«Как только с вами, кто бы то ни было и каким бы голосом ни говорил, как только начинают говорить о деньгах или о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку! Не стоит вообще ни одного слова по этому поводу говорить. Решать все финансовые вопросы стоит исключительно при личном визите в банк с проверенными сотрудниками. Ни с кем и никогда прошу не обсуждать по телефону никаких вопросов, связанных с денежными средствами и имуществом», — акцентировал глава государства.