Президент ХК «Трактор» Алексей Текслер подарил 16-летнему поклоннику клуба мобильный телефон

Губернатор исполнил желание подростка в рамках Всероссийской акции «Елка желаний»

Губернатор Челябинской области и президент хоккейного клуба «Трактор» Алексей Текслер исполнил мечту еще одного ребенка в рамках акции «Елка желаний». Глава региона вручил 16-летнему Кириллу Филимонову из Миасса мобильный телефон, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Подарок Алексей Текслер передал Кириллу перед матчем «Трактора» и казанского клуба «Ак Барс», на который подросток был приглашен.

Участие во Всероссийской акции «Елка желаний» руководство и игроки хоккейного клуба приняли по инициативе Алексея Текслера. Им поступили желания 44 детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Первый шар с елки от имени президента клуба снял генеральный директор «черно-белых» Иван Савин. Самому Савину попалось желание Матвея Бобко: мальчик пожелал смарт-часы или умную колонку.

Ранее Алексей Текслер в рамках акции исполнил желания сестер Халимовых, чей папа героически погиб в зоне СВО. Софии он подарил велосипед, о котором она мечтала, а для Виктории подготовил наборы для творчества.