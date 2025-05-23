Президент Группы «Магнезит» и еще три южноуральца получили государственные награды

Соответствующий указ 21 мая подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил четверых жителей Челябинской области государственными медалями и орденами. Указ от 21 мая опубликован на официальном портале правовых актов.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил президент Группы «Магнезит» Сергей Коростелев. Его уже поздравил глава Сатки Александр Глазков:

«От всей души поздравляем Сергея Павловича с присвоением награды! Это достойное признание его бесценного вклада в развитие Саткинского муниципального округа, Челябинской области, страны в целом».

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» наградили жителей региона Андрея и Наталью Фоменко. Отметили и работу заведующей лаборатории областной психоневрологической больницы № 5 Елены Ивановой. Ей присвоена медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения.