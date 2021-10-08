Преждевременную седину связывают с болезнями щитовидной железы

Гормональные сбои негативно отражаются на шевелюре в целом

Патологии щитовидной железы приводят к целому комплексу сбоев в организме, достается и внешнему виду человека. Сигнализировать о том, что щитовидке «плохо», может шевелюра: в результате истощения запаса стволовых клеток волосяных фолликул происходит не только выпадение волос, но и утрата ими пигмента.

«Как недостаточная, так и избыточная выработка гормонов щитовидной железы могут стать причиной сухости, ломкости, тусклости, истончения, жирности и выпадения волос, и оба эти состояния способны провоцировать потерю цвета», — предупреждают трихологи.

Известно, что преждевременная седина для некоторых пациентов становится обратимой, прохождение курса гормональной терапии и нормализация деятельности щитовидки приводит в порядок волосы.