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Магнитогорского водителя наказали за неправильную парковку мусорными баками

Магнитогорского водителя наказали за неправильную парковку мусорными баками
иномарка , мусоровоз , работа , наказание
16.12.2016 09:23:29

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21 Декабря 2016, 18:30

Действия водителя мусоровоза одобрили пользователи социальных сетей.

В Магнитогорске неизвестный заблокировал баками для отходов иномарку, мешавшую работать мусоровозу. Происшествие снял очевидец и выложил в социальные сети. Поступок дворника или водителя мусоровоза вызвал одобрение других пользователей.

Автолюбитель из Магнитогорска оставил свой автомобиль «Фольксваген» рядом с мусорными баками и затем пожалел о поступке. Его за неправильную парковку наказал неизвестный, заблокировав машину баками для отходов. Произошедшее снял очевидец и выложил в социальные сети, предположив, что это «психанул дворник». Такое наказание одобрили другие пользователи соцсетей, но отметили, что так скорее поступил водитель мусоровоза, чем дворник.

— Правильно сделал, может водитель впредь умнее будет,— написала в комментариях Инна Серова.

Фотографию «лайками» отметили более 500 человек, они также оставили десятки комментариев. Инцидент произошел на улице Тевосяна около 10 утра 15 декабря.

Фото: Евгений Емельяненко

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