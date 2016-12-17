Магнитогорского водителя наказали за неправильную парковку мусорными баками

Действия водителя мусоровоза одобрили пользователи социальных сетей.
В Магнитогорске неизвестный заблокировал баками для отходов иномарку, мешавшую работать мусоровозу. Происшествие снял очевидец и выложил в социальные сети. Поступок дворника или водителя мусоровоза вызвал одобрение других пользователей.
Автолюбитель из Магнитогорска оставил свой автомобиль «Фольксваген» рядом с мусорными баками и затем пожалел о поступке. Его за неправильную парковку наказал неизвестный, заблокировав машину баками для отходов. Произошедшее снял очевидец и выложил в социальные сети, предположив, что это «психанул дворник». Такое наказание одобрили другие пользователи соцсетей, но отметили, что так скорее поступил водитель мусоровоза, чем дворник.
— Правильно сделал, может водитель впредь умнее будет,— написала в комментариях Инна Серова.
Фотографию «лайками» отметили более 500 человек, они также оставили десятки комментариев. Инцидент произошел на улице Тевосяна около 10 утра 15 декабря.
Фото: Евгений Емельяненко