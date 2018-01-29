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/ Пресс-секретарь Бориса Дубровского получил премию за ответ Гнойному

Пресс-секретарь Бориса Дубровского получил премию за ответ Гнойному

Дмитрий Федечкин стал победителем в номинации «Оратор года».
сегодня в 11:44
  |  Общество

Церемония вручения премии «Итоги года Урала и Сибири — 2017» прошла в Тюмени в эти выходные. Пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина наградили с формулировкой «за искрометный ответ в стиле рэп товарищу Гнойному». Жюри отметили южноуральца после того, как он вступил в баттл с рэпером Гнойным. Рифмованный ответ популярному исполнителю был опубликован в телеграм-канале Молнии Дубровского.

Вручается политику, который продемонстрировал дар убеждения и в совершенстве постиг искусство публичной дискуссии. — сообщили организаторы премии.
На защиту Челябинской области пресс-секретарь губернатора встал после того, как Гнойный во время выступления в столице Южного Урала заявил, что «почетное» звание столицы СПИДа переходит к Челябинску. Ранее исполнитель аналогичным образом отозвался о Екатеринбурге.

Сам Дмитрий Федечкин назвал награду неожиданной, но при этом не отрицает, что получить ее ему было приятно.

Спасибо, коллеги, за признание моих очень скромных профессиональных заслуг в очень неожиданной номинации. — сообщили пресс-секретарь губернатора.

Премия вручается лидерам политики и бизнеса в 11-й раз. Среди гостей церемонии — Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

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Комментарии

Ирина
14:18, 29.01.2018
Вот это достижение! Читать противно... Стыдище за команду губернатора (((
Алена
14:08, 29.01.2018
Какой дурдом. Пресс-секретарю премию вручили за непонятные ответы странному человеку.

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