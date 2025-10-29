Преподаватели колледжей знакомятся с производством на челябинском предприятии

СВЭЧЕЛ инвестирует в будущее, развивая кадровый потенциал региона

На современном производстве важны не только технологии, но и люди. Челябинское предприятие СВЭЧЕЛ следует этому принципу, активно сотрудничая с учебными заведениями города. Здесь уверены: подготовка квалифицированных кадров должна начинаться еще в стенах колледжей и техникумов.

Осенью этого года предприятие проводит серию экскурсий для преподавателей профильных колледжей. Так, 20 октября производство посетили семь педагогов из Челябинского энергетического колледжа им. С. М. Кирова, а в середине ноября их примеру последуют преподаватели из Южноуральского многопрофильного колледжа.

Цель таких визитов — показать «изнутри» высокотехнологичное производство, с которым столкнутся будущие выпускники. Педагоги знакомятся с современными цехами, оборудованием и актуальными требованиями к специалистам. Это позволяет корректировать учебные программы, делая их более практико-ориентированными, чтобы студенты получали знания, соответствующие запросам времени.

Наиболее тесные связи у предприятия налажены с колледжами, которые готовят специалистов рабочих профессий. Среди них — ЧГК «Рост» (операторы-наладчики, сварщики), Челябинский энергетический колледж (теплотехники, электромонтажники) и ЮУМК (сварщики, электромонтажники).

Системная работа со студентами и педагогами — это стратегический подход СВЭЧЕЛ. Предприятие не просто ждет готовых специалистов, а активно участвует в их подготовке, обеспечивая себе и региону надежное профессиональное будущее.

