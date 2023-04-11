Преподаватели и популяризаторы науки поборются за просветительскую премию

Номинироваться может любой желающий

Педагоги, лекторы, блогеры и популяризаторы науки могут побороться за Знание.Премию — главную просветительскую награду страны. Номинировать можно себя, а также различные интересные проекты и людей, внесших значительный вклад в просвещение в 2022–2023 годах, сообщили на официальном сайте общества.

«Премия — это инструмент для поиска талантов, и мы хотим последовательно расширять этот пул, поддерживать не только лауреатов, но и номинантов, и соискателей. Мы хотим, чтобы в 2023 году премия стала настоящим рупором для всех талантливых людей, кто ведет просветительскую деятельность в России. Поэтому призываю всех лекторов и просветителей подавать заявки, заявить о себе и своих проектах!», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Соискатели могут подать заявку в 13 тематических номинациях. Также среди претендентов жюри выберет лауреатов в категории «За общий вклад в просвещение». А интернет-пользователи голосованием в мини-приложении ВКонтакте выберут победителей номинаций «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» и «Выбор Первых». Отдельно отметят лучшую просветительскую компанию. В 2022 году в голосовании за номинантов приняли участие почти 90 тысяч человек.

«Премия подчеркивает высокий статус педагога. Ее герои — люди, внесшие значительный вклад в развитие образования и просвещения. Важно, что четыре из 17 номинаций премии посвящены Году педагога и наставника. Надеюсь, в этом году мы увидим еще больше замечательных участников и проектов в разных сферах», — сказал на пресс-конференции министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Заявки принимаются с 10 апреля до 5 июня 2023 года на сайте Российского общества «Знание». Торжественная церемония вручения наград премии состоится в конце 2023 года в Москве.