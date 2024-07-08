Преподаватели ЧелГУ выставили оценки фильмам «Онегин» и «Мастер и Маргарита»

Обе картины вышли в прокат в 2024 году

В этом году российский зритель увидел две кинопремьеры по книгам классиков отечественной литературы — фильмы «Онегин» и «Мастер и Маргарита». Обе картины собрали неоднозначные отзывы простых россиян. Студенты ЧелГУ записали подкаст с преподавателями родного университета и попросили их выставить фильмам свои оценки.

В разговоре приняли участие доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и литературы ЧелГУ Елена Белоусова и доцент кафедры русского языка и литературы ЧелГУ, кандидат филологических наук Татьяна Екимова.

В самом начале обсуждения спикеры оценили картину «Онегин» на 7—8 баллов, а фильм «Мастер и Маргарита» — на 9 баллов. Однако после детального анализа мнения изменились. Екимова снизила оценку «Онегину» до 6 баллов, а «Мастеру и Маргарите» — до 3 баллов, что стало поводом для интересной дискуссии.

Среди плюсов «Онегина» ученые отметили богатый визуальный ряд. Авторы фильма смогли передать красоту русской природы, а также показать множество деталей быта, которые характеризуют то время. Хотя и здесь не обошлось без перегибов. Эксперты с юмором отнеслись к тому, что Татьяна, хотя и стала женой состоятельного человека, принимает гостей в интерьерах императорской резиденции — Екатерининского дворца в Царском селе. При этом спикеры высоко оценили Онегина, показанного актером Виктором Добронравовым.

При этом образ Татьяны, считают эксперты, напротив, не удался: актриса не соответствует пушкинской героине и она показана холодной и «прожженной кокеткой». Также фильму «Онегин», считают филологи, не хватает легкости и иронии, которые присущи тексту поэмы.

Елена Белоусова отметила, что зрителю важно проявлять открытость режиссерской версии произведения. В то время как Татьяна Екимова подчеркнула, что фильм «Онегин» не передал трагедии молодого человека, а показал уже поседевшего мужчину без переживания внутренней драмы.

В картине «Мастер и Маргарита» филологам особенно понравились сцены, где реальность Москвы переплетается с вымыслом. Также высокую оценку экспертов получил образ Воланда: он действительно передает зло и сверхсилу.

Свита Воланда, считают эксперты, выглядит менее удачно. Кроме того, к недостаткам фильма филологи отнесли проблемы с логикой и структурой повествования во второй части, что затрудняет восприятие сюжета для тех, кто книгу не читал. Оба спикера сошлись в том, что каждый режиссер и автор книг вкладывает в произведение что-то свое и не стоит оценивать экранизации только по степени их сходства с текстом книги. При оценке картины важно смотреть на образы и атмосферу картины в целом.

Автор: Ксения Максимовских