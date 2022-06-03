Преподаватель вуза из Челябинской области покорила Эльбрус

Елена Мицан добралась до вершины и приняла участие в забеге скайраннеров

Преподаватель Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Елена Мицан покорила Эльбрус и стала девятой в забеге скайраннеров. Доцент кафедры дошкольного и специального образования водрузила на самой высокой вершине России и Европы флаг с логотипом вуза, сообщили в МГТУ.



Соревнования в дисциплине «Вертикальный километр» прошли в рамках Международного фестиваля экстремальных видов спорта. Помимо этого испытания сильнейшим скайраннерам предстояло преодолеть скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса высотой 5642 метра. Преподавателю удалось это сделать в ходе тренировки.

«Очень быстро шла, чувствовала себя превосходно. На седловине встретила спускающуюся группу, которая за 500 метров до вершины решила развернуться. В тот момент не понимала, как можно быть так близко к цели и повернуть назад. Потом встретила еще одного парня, который сидел без сил. До вершины оставалась только «взлетка», где нога не стоит, ты почти висишь, каждый шаг там дается с огромным трудом. Я делала постоянные остановки, в итоге мы все же поднялись на Эльбрус», — рассказала Елена Мицан.

Через четыре дня после восхождения состоялся забег «Вертикальный километр». Участие в нем было обязательным для тех, кто готовится к скоростному восхождению на Эльбрус. Трасса проходит от поляны Азау до станции «Мир», на высоте 3450 метров. Преподаватель преодолела дистанцию за час и 20 секунд, став девятой в чемпионате России.

«„Вертикальный километр“ — это массовый старт. Все идут рядом друг с другом, интенсивно дышат, слышны каждый вдох и выдох, гора аж звенит от напряжения. Шел дождь, потом снег — приходилось двигаться буквально вслепую. Подъем был очень тяжелый, многие на финише просто падали от неимоверной усталости», — продолжает преподаватель.

Но после тренировочного восхождения на Эльбрус и успешного выступления в «Вертикальном километре» повторный забег на вершину Елене Мицан не удался.

«Я адекватно оценила свои силы и приняла очень сложное решение повернуть назад. Поняла, что не в силах продолжать скоростное восхождение. Это мой первый сход на дистанции за всю мою спортивную жизнь. Но если что-то идет не так, то надо быть мудрым и развернуться, остановив круговорот эгоистичных амбициозных мыслей. Это решение разума, которое может спасти жизнь», — размышляет спортсменка.

Добавим, что в планах Елены Мицан повторить участие в состязаниях и вновь взойти на самую высокую точку Европы.