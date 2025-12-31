Преподаватель танцев из Челябинска поборется за 10 млн рублей в реалити-шоу на ТНТ

По словам 22-летней Влады Золотовой, уральская закалка помогла ей «Выжить в Стамбуле»

Челябинская танцовщица и профессиональный пауэрлифтер Влада Золотова стала участницей нового сезона реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» (16+) на телеканале ТНТ. В проекте, который ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева, две команды — «звездная» и «народная» — соревнуются за главный приз, 10 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе телеканала.





Двадцатидвухлетняя Влада вошла в команду «народников». Девушка признается, что мечтала об участии в подобном шоу с детства, наблюдая за программами на выживание по телевизору.

«Когда я впервые увидела шоу „Выжить в Дубае“, у меня появилось стойкое ощущение, что я там буду. Хотя жила в региональном городе, и это казалось невозможным», — рассказывает Влада.

По ее словам, серьезный подход к кастингу помог осуществить давнюю мечту.





Формат проекта сохранился: после «Больших испытаний» победившая команда отдыхает на роскошной вилле, а проигравшая оказывается в спартанском лагере в турецком лесу. Еженедельно участники выдвигают кандидата на «Малое испытание», где решается, кто покинет проект.





Уже в первом выпуске команды ждут события, способные изменить ход всей игры. Однако уроженка Челябинска уверена, что готова к испытаниям:

«Я считаю, что после Челябинска вообще ничего не страшно. Все воспринимается как игра. Я даже не почувствовала половины „неудобств“, которые нам заготовили. Единственное, всегда хотелось есть и спать. Мне кажется, у нас, уральцев, особая закалка и максимально человечное отношение к другим. Мы идем напролом, но не по головам — подставлять или предавать не наш стиль».