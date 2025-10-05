Преподаватель челябинского вуза признана одним из лучших музыкальных педагогов

Ольга Кочетова получит миллион рублей

Профессор кафедры хорового дирижирования Южно-Уральского института искусств имени Чайковского Ольга Кочетова стала одним из победителей конкурса Минкультуры РФ на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Она получит миллион рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

«Среди победителей представлены 150 преподавателей из 49 регионов страны. Ольга Владимировна — единственная представительница Челябинской области»,— отметили в ведомстве.

Среди победителей — 100 педагогов детских музыкальных школ, 25 преподавателей музыкальных колледжей и 25 работников высших музыкальных учебных заведений. Первые получат премии в размере 500 тысяч рублей, вторые и третьи — по миллиону.

Определяя победителей, эксперты учитывали наличие авторских методик преподавания, достижения учеников и участие преподавателей в различных мероприятиях.

Напомним, историк из Челябинска Глеб Фомин стал призером всероссийского конкурса «Учитель года — 2025».