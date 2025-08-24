Преподаватель ЧелГУ Вячеслав Трофимов ушел на 87-м году жизни

Университету он отдал 50 лет

В субботу, 23 августа, не стало доцента кафедры общей и прикладной физики физического факультета, председателя совета ветеранов ЧелГУ Вячеслава Трофимова. Об этом сообщили в пресс-службе факультета.

Вячеславу Трофимову было 86 лет. 50 из них он посвятил педагогической деятельности в вузе.

«Он стоял у истоков ЧелГУ, войдя в число первых преподавателей еще до официального открытия университета и оставаясь верным ему до последних дней»,— подчеркнули в вузе.

Вячеслав Трофимов был талантливым не только в науке: вместе с другими ветеранами он создал вокально-инструментальный коллектив, который выступал в стенах вуза ежегодно в День Победы.

Ректор вуза Сергей Таскаев добавил, что познакомился с Вячеславом Григорьевичем еще будучи школьником и делал с ним первые шаги в науку.

«Он стал одним из тех молодых преподавателей, которые составили костяк нашего университета еще до его открытия, принимал участие в создании физического факультета, вместе с коллегами буквально собирая лаборатории и описывая содержание лабораторных работ»,— подчеркнул он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В вузе подчеркнули, что в памяти коллег Вячеслав Трофимов навсегда останется блестящим педагогом и творческим человеком.