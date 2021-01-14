Преподаватель ЧелГУ объясняет студентам сложные научные факты с помощью «мультиков»

Благодаря коротким зарисовкам природные процессы могут понять даже обыватели

Преподаватель факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков придумал новый способ доступно объяснять студентам сложные научные факты. Для наглядности он рисует процессы, которые нельзя продемонстрировать в обычной жизни, и создает короткие познавательные анимационные ролики, сообщает пресс-служба вуза.

«Современные научные методы значительно углубились в природу микро- и макромира, которые уже невозможно охватить обычным видеорядом съемок в реальном пространстве и времени. Научная анимация демонстрирует явления, события и процессы, которые нельзя наблюдать напрямую, но можно смоделировать и визуализировать, а также делает их доступными для понимания обывателей или студентов», — прокомментировал создание роликов Константин Корляков.

Подборка видеозаписей публикуется в «Журнале научной анимации», где с 2015 года были изображены падение Челябинского метеорита, превращение рисунков в иероглифы, дрейф материков с оледенениями и многое другое. Последняя работа демонстрирует схему возникновения четырехбуквенного алфавита в мире нуклеотидов. Именно этим генетическим языком написана наша ДНК. Часть мультфильмов созданы в соавторстве с другими учеными.