Преподаватель факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков придумал новый способ доступно объяснять студентам сложные научные факты. Для наглядности он рисует процессы, которые нельзя продемонстрировать в обычной жизни, и создает короткие познавательные анимационные ролики, сообщает пресс-служба вуза.
«Современные научные методы значительно углубились в природу микро- и макромира, которые уже невозможно охватить обычным видеорядом съемок в реальном пространстве и времени. Научная анимация демонстрирует явления, события и процессы, которые нельзя наблюдать напрямую, но можно смоделировать и визуализировать, а также делает их доступными для понимания обывателей или студентов», — прокомментировал создание роликов Константин Корляков.
Подборка видеозаписей публикуется в «Журнале научной анимации», где с 2015 года были изображены падение Челябинского метеорита, превращение рисунков в иероглифы, дрейф материков с оледенениями и многое другое. Последняя работа демонстрирует схему возникновения четырехбуквенного алфавита в мире нуклеотидов. Именно этим генетическим языком написана наша ДНК. Часть мультфильмов созданы в соавторстве с другими учеными.