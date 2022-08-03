Препарат для лечения редкого заболевания поступил в сельскую больницу Челябинской области

Лекарством ребенка с ахондроплазией обеспечил фонд «Круг добра»

Районная больница села Долгодеревенского получила девять упаковок редкого лекарства «Воксзого». В нем нуждалась маленькая пациентка из поселка Рощино Ванесса, страдающая ахондроплазией. Препарат для ребенка поставил фонд «Круг добра». Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Мы очень благодарны фонду „Круг добра“, что такое лекарство дошло до нашего населенного пункта. Долго ждали его, следили за развитием клинических исследований, и когда подтвердилась эффективность, мы очень хотели его получить. Приятно быть в числе первых!» — поделилась мама девочки Анна.

Ахондроплазия — врожденная патология, которая связана с нарушением процесса роста и развития костей. Чаще всего патология поражает череп и скелет. В результате человек вырастает максимум до 130 сантиметров.

Поставленный в Челябинскую область препарат предназначен для лечения маленьких пациентов, страдающих этим заболеванием. В дальнейшем ребенок будет полностью обеспечен данным лекарством.

«Терапию начали в стенах детской областной больницы, чтобы проверить, как ребенок будет себя чувствовать и не произойдет ли аллергической реакции. Но уже сейчас маленькая пациентка продолжает лечение дома. Ванесса мужественно прошла пять инъекций и чувствует себя хорошо», — рассказали в региональном Минздраве.

Напомним, фонд «Круг добра» создан 5 января 2021 года указом президента РФ, чтобы оказывать помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями.