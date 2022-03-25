Премия «Андрюша» объединит в Челябинской области 1000 талантливых детей и звезд

Грандиозное шоу пройдет в Театре оперы и балета имени Глинки 28 апреля

«Статистика этого года в очередной раз подтверждает значимость конкурса и его важность для ребят Южного Урала. Мы видим значительный рост популярности ряда направлений: академического вокала, изобразительного искусства, эстрадного танца и актерского мастерства. По этим направлениям рост заявок составил от 30% до 56%. С нетерпением ждем результатов конкурса и новых звездочек в дружную семью „Андрюши“!»

— рассказала директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

«Для грандиозного концерта готовятся около 20 уникальных высокохудожественных современных номеров с участием подопечных фонда, выпускников и звезд, мультимедийное и лазерное шоу. За ходом мероприятия, кроме сотен гостей в зале, будут следить тысячи зрителей прямой трансляции на канале генерального телевизионного партнера „ОТВ“, а также в интернете по всему миру»,

— уточнили в фонде «Андрюша».