В Челябинской области пройдет главная детская премия для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2022». В этом году на конкурс зарегистрировалось рекордное количество участников — 2741 человек из 45 населенных пунктов Южного Урала. Победители станут известны 28 апреля на гала-концерте в Театре оперы и балета имени Глинки, в котором примут участие 1000 талантливых детей и звезд. Билеты на грандиозное шоу уже в продаже.
«Статистика этого года в очередной раз подтверждает значимость конкурса и его важность для ребят Южного Урала. Мы видим значительный рост популярности ряда направлений: академического вокала, изобразительного искусства, эстрадного танца и актерского мастерства. По этим направлениям рост заявок составил от 30% до 56%. С нетерпением ждем результатов конкурса и новых звездочек в дружную семью „Андрюши“!» — рассказала директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.
Заявки ребят уже обработаны и переданы авторитетному жюри премии: деятелям культуры и искусства из Москвы и Санкт-Петербурга под председательством народного артиста России Андриса Лиепы.
В Торжественном благотворительном гала-концерте памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского примут участие дети — победители премии разных лет и друзья фонда — артисты из Москвы.
«Для грандиозного концерта готовятся около 20 уникальных высокохудожественных современных номеров с участием подопечных фонда, выпускников и звезд, мультимедийное и лазерное шоу. За ходом мероприятия, кроме сотен гостей в зале, будут следить тысячи зрителей прямой трансляции на канале генерального телевизионного партнера „ОТВ“, а также в интернете по всему миру», — уточнили в фонде «Андрюша».
Ведущим концерта станет заслуженный артист России, актер театра и кино, любимец детей и взрослых Александр Олешко. Билеты на премию «Андрюша-2022» можно приобрести в кассах Челябинска или заказать у организаторов по телефонам: 8 (351) 235-75-55, 775-45-40. Стоимость — от 500 до 3700 рублей. Вырученные от концерта средства направят на поддержку и обучение талантливых детей Южного Урала.
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