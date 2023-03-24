Премьер-министр ответил на вопрос депутата Госдумы от Челябинской области про отмену ЕГЭ

Михаил Мишустин признал важность европейской формы оценки знаний и призвал использовать лучшие российские практики

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова подняла на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным вопрос отмены ЕГЭ.

«Россия начала выход из болонской системы, но такие формы оценки качества образования, как ЕГЭ, остались. Планирует ли правительство предложить альтернативу ЕГЭ и постепенное замещение его иными формами контроля знаний?»

— спросила Яна Лантратова.

«В настоящее время данная система контроля качества знаний позволяет школьникам из отдаленных территорий, сел и деревень поступить в ведущие вузы страны. Это очень важно. Это дает социальный лифт. Конечно, нужно все серьезно взвесить и обсудить. Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно рассматривать их системно и создавать новую систему образования с учетом самых лучших отечественных практик»,

— заявил премьер-министр.

Михаил Мишустин ответил, что вопрос отмены ЕГЭ требует серьезного обсуждения, и оно ведется.

Также Яна Лантратова подняла вопрос дополнительного финансирования санаториев и детских лагерей, где должны проходить реабилитацию участники СВО и отдыхать дети военнослужащих. Премьер-министр заметил, что на строительство и обновление инфраструктуры для детского отдыха выделено более 60 млрд рублей.