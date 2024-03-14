Премьер-министр ДНР Евгений Солнцев оценил вклад южноуральцев в восстановление Волновахи

За два года регионы-шефы вернули к жизни десятки социальных объектов

Председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев оценил, как идет восстановление Волновахского района. Вместе с вице-губернатором Челябинской области Александром Лазаревым и замминистра строительства и ЖКХ РФ Валерием Леоновым он осмотрел несколько объектов, на которых работают южноуральские специалисты.

Так, этой весной закончится капремонт здания, в котором будут расположены Пенсионный фонд, Отделение Соцфонда по ДНР и Центр занятости. Здесь строители уже завершают фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, устанавливают сантехнику, благоустраивают прилегающую территорию. Срок сдачи объекта — 25 мая.





«Порекомендовали подрядчику обратить особое внимание на навигацию в центре, она должна быть проста и понятна. В планах — запуск нового городского маршрута, чтобы жители других районов без труда смогли сюда добраться. Тем более что новые автобусы в муниципалитет поступили», — прокомментировал Евгений Солнцев.

Силами региона-шефа восстановлена и городская стоматологическая поликлиника. Здание сильно пострадало от украинских снарядов. Специалисты региона-шефа провели демонтаж кровли и второго этажа, уложили новые стены. После этого восстановили кровлю и чердачное перекрытие, межэтажные конструкции, заменили окна и двери, обновили инженерные сети, провели внутреннюю отделку помещений.





Отметим, в ходе ремонта врачи продолжали принимать пациентов.





Председатель правительства ДНР поблагодарил южноуральцев за братскую помощь и поддержку.

«Вообще Волноваху сегодня не узнать. Жилой фонд, разрушенный на 85%, практически полностью уничтоженные социальные объекты и коммунальная инфраструктура — так выглядела два года назад освобожденная от украинской оккупации Волноваха. Жизнь в городе замерла, и, казалось, уже не вернется в него никогда. Однако регионы-шефы — Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область — приняли вызов. И сегодня Волноваху не узнать. За два года в районе восстановлено более 270 различных объектов: жилые дома, школы, больницы, центры культуры и досуга, спортивные комплексы, дороги и административные здания. Разработан мастер-план Волновахского района. А еще шефы помогают спецтехникой, стройматериалами, продуктовыми и гуманитарными наборами, медикаментами, канцелярией, организуют детский отдых», — уточнил Евгений Солнцев.

В частности, Челябинская область за неполные два года организовала отдых и оздоровление на озерах Южного Урала и Черном море более чем для 600 детей.