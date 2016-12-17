У беременных женщин сокращается серое вещество

Нейробиологи выявили интересную особенность.
Ученые провели исследование изменений структуры мозга беременных женщин. Выяснилось, что у них уменьшается количество серого вещества. Также было дано объяснение данному феномену.
Исследователи более 5 лет проводили эксперимент, участниками которого стали 25 впервые беременных и 20 ни разу не беременевших женщин. Результаты сканирования показали, что у первых происходит сокращение серого вещества. Это происходит в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной. Эти области мозга отвечают за способность к сочувствию.
— Эти изменения могут отражать, по крайней мере частично, механизм синаптического прунинга. Когда слабые синапсы устраняются, формируя более эффективные и специализированные нейронные сети,— отмечает психолог Эльзелин Хокзема из Барселонского автономного университета в Испании.
Ученые отметили, что уменьшение объема серого вещества не связано с негативными последствиями. У беременных женщин не выявили проблем с памятью или другими функциями.
Фото: youtube.com