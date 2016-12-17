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У беременных женщин сокращается серое вещество

У беременных женщин сокращается серое вещество
ученые , женщины , беременность , мозг
20.12.2016 18:39:29

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Нейробиологи выявили интересную особенность.

Ученые провели исследование изменений структуры мозга беременных женщин. Выяснилось, что у них уменьшается количество серого вещества. Также было дано объяснение данному феномену.

Исследователи более 5 лет проводили эксперимент, участниками которого стали 25 впервые беременных и 20 ни разу не беременевших женщин. Результаты сканирования показали, что у первых происходит сокращение серого вещества. Это происходит в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной. Эти области мозга отвечают за способность к сочувствию.

— Эти изменения могут отражать, по крайней мере частично, механизм синаптического прунинга. Когда слабые синапсы устраняются, формируя более эффективные и специализированные нейронные сети,— отмечает психолог Эльзелин Хокзема из Барселонского автономного университета в Испании.

Ученые отметили, что уменьшение объема серого вещества не связано с негативными последствиями. У беременных женщин не выявили проблем с памятью или другими функциями.

Фото: youtube.com

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