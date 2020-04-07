Предупреждение об ухудшении погоды продлили в Челябинской области

Об этом сообщили в региональном МЧС.

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В Челябинской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. Завтра, 8 апреля, синоптики прогнозируют снег, метели и сильный ветер до 23 м/с.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Южноуральцам рекомендуют ограничить выход из зданий, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и проводов. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101», «112».