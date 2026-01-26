Предупреждение об аномально холодной погоде продлили до 27 января на Южном Урале

Ночью местами сохранится мороз до −35 градусов

Несмотря на то что холодный антициклон начал постепенно отступать в Сибирь, аномально холодная погода в Челябинской области сохранится во вторник, 27 января. По прогнозам синоптиков, местами температура опустится ниже климатической на 7 градусов и более. Штормовое предупреждение, действовавшее на прошлой неделе, продлено, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Так, предстоящей ночью местами может похолодать до −35 градусов. В дневные часы минимум ожидается на уровне −20. При этом в ряде районов днем температура поднимется до −12…−15 градусов.

К концу рабочей недели в Челябинской области резко потеплеет: местами воздух прогреется до −2 градусов. С теплом в регион вернется пасмурная погода со снегом.