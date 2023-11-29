Предупреждение о мошенниках в Челябинске поднимут на новую высоту

Полицейские ищут новые способы предостеречь южноуральцев

Челябинские правоохранители предупредят о телефонных мошенниках сверху — 30 ноября, в Международный день защиты информации, на городской телебашне появится специллюминация в поддержку региональной программы «Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Такое предупреждение — совместная инициатива полиции и министерства информационных технологий, связи и цифрового развития региона. Реализовать задумку поможет филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

«Жители и гости города смогут наблюдать яркую подсветку с надписью „Останови мошенника“ с 21:00 до 22:00. Призываем южноуральцев поддержать профилактическую акцию», — рассказали в ведомстве.

Напомним, проблема противодействия телефонным мошенникам остается актуальной для региона. Ведясь на манипуляции, южноуральцы ежедневно переводят злоумышленникам, в среднем, 7 миллионов, а общая сумма ущерба с начала 2023 года превысила 2 миллиарда рублей.

Сотрудники полиции напоминают: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству, называют номер вашего мобильного телефона, адрес проживания и информацию из реквизитов вашего банковского счета/карты. При поступлении подобных телефонных звонков необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.