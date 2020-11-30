Представлялся полицейским: житель Коркино обвиняется в мошенничестве

Мужчина сообщал жителям Тулы, что их родственники попали в ДТП.

В Туле перед судом предстанет житель Челябинской области. Мужчина обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба в крупном размере.

С марта по июнь этого года безработный житель Коркино звонил жителям Тулы, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщал, что их родственники совершили наезд на человека.

«Для урегулирования конфликта злоумышленник просил передать ему денежные средства», — сообщили в пресс-центре прокуратуры по Тульской области.

Доверчивые люди передали мошеннику более 1,7 миллиона рублей.