Представительница Бурятии установила исторический рекорд на конкурсе «Мисс Вселенная»

Валентина Сотнич заняла 13‑е место среди 127 участниц со всего мира, впервые представив республику как самостоятельный регион



В Маниле (Филиппины) завершился престижный международный конкурс «Мисс Вселенная», где представительница Бурятии Валентина Сотнич достигла беспрецедентного успеха, заняв 13-е место среди 127 участниц. Как отметили организаторы, это наивысший результат для представительницы азиатской части России за всю историю топовых международных конкурсов красоты, сообщает arigus.tv.

Впервые Бурятию представили на конкурсе как самостоятельный и уникальный регион среди национальных делегаций со всего мира.

«Мы приняли решение не только представить Валентину Сотнич как часть российской делегации, но и выделить ее как представительницу прекрасной и самобытной Республики Бурятия», — отметила директор национального конкурса «Мисс Азия Россия» Анна Урбакова.

Сама конкурсантка поделилась эмоциями от выступления.

«Это невероятно волнительно — не просто попасть в число лучших, но и установить новый стандарт для всех девушек из наших регионов. Я шла к этой победе, чтобы показать — мы можем, мы достойны, наша красота уникальна и узнаваема во всем мире», — рассказала красавица.

Путь Валентины Сотнич на глобальный конкурс начался с победы в национальном отборе «Мисс Азия Россия». Две девушки из Бурятии приняли участие в этом престижном соревновании, что подчеркивает растущее представительство российских регионов на международной арене красоты.