Представители Страхового Дома ВСК рассказали о перспективах внедрения цифрового рубля

Третья форма денег откроет новые финансовые возможности.

В ходе встречи руководства Банка России с участниками Ассоциации ФинТех заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина поддержала идею выпуска цифрового рубля. В своем выступлении она обозначила, что ВСК приветствует инициативу ЦБ по цифровизации российской экономики и готов участвовать в пилотном проекте.

Обсуждение доклада регулятора о цифровом рубле состоялось 26 ноября на площадке Ассоциации ФинТех с участием первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.

Цифровой рубль — третья форма денег наравне с наличными и безналичными рублями. Появление у граждан и бизнеса новых финансовых возможностей, соответствующих потребностям цифрового мира, повышает конкурентоспособность всей экономики, и Банк России совместно с участниками рынка изучает вопрос выпуска цифровой валюты Центрального банка*.

«Мы видим большую пользу от внедрения цифрового рубля. Например, в сокращении транзакционных издержек компании за счёт минимизации количества посредников при платежах. Цепочка посредников от клиента к поставщику может видоизмениться, что ускорит проведение операций и станет дополнительным преимуществом и для клиента», — подчеркнула Ольга Сорокина.

По её словам, моментальный платеж может способствовать снижению и операционных издержек, которые возникают при взаиморасчетах с партнерами, когда процесс поступления денежных средств иногда затягивается по техническим причинам.

«Предусмотренный „бесшовный переход“ положительно отразится на качестве получаемых данных, снизятся риски мошенничества. Централизация и контроль регулятора обеспечат безопасность операций для клиента. Большое значение имеет возможность проведения моментальных платежей с использованием цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к интернету», — сообщила Ольга Сорокина.

Также на встрече прозвучали различные мнения и предложения банков и других участников Ассоциации ФинТех. Развернулась плодотворная дискуссия, в ходе которой большинство выступающих поддержали инициативу по внедрению новой формы денег.

*Источник: https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble