Представители интербригады «Пятнашка» поблагодарили Алексея Текслера за помощь фронту

Военные встретились с губернатором после насыщенного дня

Представители легендарной интернациональной бригады «Пятнашка», которые прибыли в Челябинскую область, в завершение насыщенного дня — а они побывали на ряде заводов, на тренировочной площадке спецназа ГРУ и передвижной выставке трофейной техники НАТО, а также в реготделении фонда «Защитники Отечества» и облвоенкомате, — встретились с губернатором Алексеем Текслером.

«Год назад был у Ахры Авидзбы и его соратников в штабе в Донецке. Сдружились тогда, нашли много общих тем. За год при их большом участии линию фронта от нашей подшефной Ясиноватой хорошо отодвинули. Взяли Авдеевку. И продолжаем здесь, в тылу, делать все для нашей общей Победы. И помогаем боевым подразделениям, в том числе „Пятнашке“», — рассказал глава региона.

В целом регион активно помогает фронту, на регулярной основе отправляет специальную технику, дроны, обмундирование и прочее вещевое имущество.

Командир бригады Ахрик Авидзба поделился впечатлениями от визита на Южный Урал.

«Чисто по-мужски хочу пожать вам руку и сказать слова благодарности. Тем, что сегодня увидел, я впечатлен. Для наших семей мы постоянно в зоне риска. Когда мы пришли в центр (филиал фонда „Защитники Отечества“), увидели, что там идет не только реабилитация бойцов, но и организована занятость их семей, что очень важно. Заехали к нашим братьям — ветеранам. Для них сделаны рабочие условия, в которых они развиваются», — сказал он, в частности.

Бойцы интербригады также встретились с молодежью и добровольцами.

Ахрик Авидзба отметил, что на выставке трофейной техники НАТО очень много посетителей, несмотря на будний день. Напомним, с 8 июля, с момента разворачивания экспозиции у ледовой арены «Трактор», ее посетили более 115 тысяч человек.

«Интерес к выставке действительно большой, меня это радует. Мы все муниципалитеты охватили, привозим детей, приезжают и взрослые, сотрудники предприятий, в первую очередь оборонных. Мы многое делаем. По отдельным направлениям мы ведущий регион в стране», — подчеркнул Алексей Текслер.

«Впереди еще большой путь. Но мы все вместе, а значит, в Победе нет сомнений», — добавил он.