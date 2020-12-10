Председатель Совета директоров ВСК стал суперфиналистом конкурса «Предприниматель года — 2020»

Сергей Цикалюк стал лучшим в номинации «Финансовые и юридические услуги».

8 декабря были объявлены победители международного конкурса «Предприниматель года — 2020» (EY Entrepreneur Of the Year Awards ® ). Конкурс проводится компанией EY на протяжении 29 лет и по праву считается самым престижным международным конкурсом в области предпринимательства. Сегодня его география охватывает около 145 городов в 50 странах мира. В России конкурс проводится с 2003 года.

Все победители, выбранные по решению независимого жюри, были определены в ходе дискуссии, которая прошла на странице совместного спецпроекта EY и Forbes «Тест на устойчивость»: http://ey.forbes.ru, посвящённого теме предпринимательства и бизнеса в условиях неопределенности.

В состав жюри вошли известные представители деловых и академических кругов, а также победители прошлых лет. Они оценивали конкурсантов по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность, финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность и др.

В этом году был зафиксирован рекордный интерес к конкурсу. Число заявок на участие впервые превысило сотню. К состязанию были допущены 89 предпринимателей из 84 компаний. Все вместе они обеспечивают работой более 22 000 российских граждан, а их совокупный доход превышает 78 млрд рублей. Конкурс имел широкий региональный охват: были представлены сразу 12 регионов России.

Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового Дома ВСК, вошёл в тройку суперфиналистов и стал победителем конкурса в номинации «Финансовые и юридические услуги».

Сергей Цикалюк — основатель и бессменный лидер ВСК. Находясь у истоков становления современного страхового рынка России и развивая компанию в рыночных условиях, он оказал существенное влияние на развитие всей отрасли. Профессиональные знания в страховой области и умение работать с людьми позволили ему успешно проявить себя на протяжении всех лет работы в компании.

Сергей Цикалюк уделяет много внимания эффективности деятельности всего страхового сообщества и повышению доверия населения. Был награждён орденом Почёта за заслуги в развитии страхового дела и многолетний добросовестный труд. В основе философии управления делом его жизни лежат принципы социальной ответственности и помощь людям. Победа в номинации подтверждает не только лидерские качества руководителя, но и успехи компании ВСК, признание её заслуг и высоких позиций на рынке.