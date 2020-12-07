Представитель РПЦ попросил россиян не изгонять бесов самостоятельно

По словам митрополита Илариона, этим может заниматься только определённый священнослужитель.

В Русской православной церкви верующих россиян попросили не изгонять самостоятельно бесов, поскольку проводить такой обряд может только определённый священнослужитель. Об этом накануне в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

По его словам, экзорцизм, или в просторечье отчитку, может проводить только тот священник, который получил благословение архиерея. Происходит отчитка следующим образом: священнослужитель читает специальные молитвы об изгнании бесов и проводит определённые ритуалы.

«Но следует помнить, что обряд экзорцизма нельзя проводить над детьми. Также не стоит путать психическое расстройство с беснованием»,— объяснил митрополит Иларион.

Отметим, обряд экзорцизма может быть разной степени сложности, и священнослужитель сам принимает решение о том, какой следует проводить в конкретном случае.

