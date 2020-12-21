Представитель РГС Банка рассказал о тенденциях на рынке автокредитования

Продажи полностью восстановились, а спрос превысил предложение

Алексей Токарев, президент-председатель правления РГС Банка — банка для автомобилистов — рассказал о последних тенденциях на рынке автокредитования. По его словам, за 11 месяцев текущего года продажи автокредитов полностью восстановились. А если взять последние 5 месяцев, то в среднем выдачи автокредитов были на 14% выше, чем за аналогичные месяцы прошлого года.

Март и ноябрь текущего года стали аномально высокими по выдачам. В марте произошел резкий рост курса валют, это был месяц перед введением локдауна — в конце марта многие спешили закрыть сделки. А уже весной рынок автокредитования просел вместе с авторынком из-за закрытых салонов и остановленных производств во время карантинных ограничений.

Вместе с возобновлением продаж автомобилей в мае—июне начала восстанавливаться и доля машин, проданных в кредит. Спрос также поддержали такие факторы, как обновленная государственная программа льготного автокредитования, по которой существенно улучшились параметры, и снижение ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

В конце августа — начале сентября стал явным дефицит автомобилей. В отсутствие новых машин многие покупатели переключились на автомобили с пробегом, в этом сегменте продажи заметно выросли, как и доля кредитов, выдаваемых на б/у авто. Спрос подстегнули и растущие на фоне ослабления рубля ценники. Если еще летом некоторые прагматичные люди планировали менять автомобиль в 2021 году, то переписанные ценники подтолкнули их ехать к дилерам как можно скорее. В первую очередь были раскуплены автомобили масс-маркета, самые популярные среди россиян.

Автомобили с пробегом в принципе остаются основным выбором автомобилистов. По итогам 10 месяцев 2020 года было продано более 5,6 млн авто. 4 из 5 проданных автомобилей — подержанные машины, доля которых последние годы только растет, в то время как продажи новых автомобилей сократились на 10%. Основной объем рынка сформирован автомобилями, произведенными на территории России.

Если говорить об автокредитах, то здесь пропорция обратная — 2/3 выданных автокредитов приходится на новые автомобили. Доля автокредитов, выдаваемых на автомобили с пробегом, выросла на 10% за последний год.

Средняя сумма автокредита в целом по рынку и в РГС Банке в частности упала в период пандемии, начав планомерно расти только с апреля месяца. В РГС Банке она составила в ноябре 876 тыс. рублей и обусловлена в первую очередь ростом цен на автомобили. Клиенты сегодня не готовы отдавать все накопления для покупки транспортного средства и активно используют кредитные предложения, которые сейчас достаточно привлекательны, в том числе за счет представленных госпрограмм.

Если говорить о прогнозах, президент-председатель правления РГС Банка рассчитывает на рост рынка автокредитов порядка 7% на фоне восстановления продаж новых автомобилей и продолжения роста кредитных сделок в сегменте автомобилей с пробегом, если не будет введено новых ограничений в связи с коронавирусом. Согласно исследованиям компании, 80% россиян сохранили свое намерение купить автомобиль в течение ближайшего года, даже несмотря на рост стоимости автомобилей и падение доходов. Рост цен при этом может затормозиться при условии укрепления национальной валюты и заполнении складов новоприбывшими автомобилями. Средний класс, и особенно премиум-марки, могут откатиться в цене в виде скидок. Положительное влияние на динамику спроса окажет в следующем году дальнейшее продление и расширение льготных программ автокредитования.