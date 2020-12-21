Алексей Токарев,
Март и ноябрь текущего года стали аномально высокими по выдачам. В марте произошел резкий рост курса валют, это был месяц перед введением локдауна — в конце марта многие спешили закрыть сделки. А уже весной рынок автокредитования просел вместе с авторынком
Вместе с возобновлением продаж автомобилей в мае—июне начала восстанавливаться и доля машин, проданных в кредит. Спрос также поддержали такие факторы, как обновленная государственная программа льготного автокредитования, по которой существенно улучшились параметры, и снижение ставок на фоне смягчения
В конце августа — начале сентября стал явным дефицит автомобилей. В отсутствие новых машин многие покупатели переключились на автомобили с пробегом, в этом сегменте продажи заметно выросли, как и доля кредитов, выдаваемых на
Автомобили с пробегом в принципе остаются основным выбором автомобилистов. По итогам 10 месяцев 2020 года было продано более 5,6 млн авто. 4 из 5 проданных автомобилей — подержанные машины, доля которых последние годы только растет, в то время как продажи новых автомобилей сократились на 10%. Основной объем рынка сформирован автомобилями, произведенными на территории России.
Если говорить об автокредитах, то здесь пропорция обратная — 2/3 выданных автокредитов приходится на новые автомобили. Доля автокредитов, выдаваемых на автомобили с пробегом, выросла на 10% за последний год.
Средняя сумма автокредита в целом по рынку и в РГС Банке в частности упала в период пандемии, начав планомерно расти только с апреля месяца. В РГС Банке она составила в ноябре 876 тыс. рублей и обусловлена в первую очередь ростом цен на автомобили. Клиенты сегодня не готовы отдавать все накопления для покупки транспортного средства и активно используют кредитные предложения, которые сейчас достаточно привлекательны, в том числе за счет представленных госпрограмм.
Если говорить о прогнозах,
П