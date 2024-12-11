Председатель ЗСО Олег Гербер о прямой линии губернатора: «Она показывает, что волнует южноуральцев»

Популярность такого формата растет

Сегодня, 11 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел прямую линию, на которой ответил на вопросы южноуральцев. Председатель Заксобрания региона Олег Гербер отметил: такой формат показывает, что больше всего волнует жителей.

«Например, сфера ЖКХ. Это очевидно, и сейчас этой теме уделяется приоритетное внимание. В итоге такой формат полезен и для власти, и для населения. Популярность прямой линии растет еще и потому, что вопросы действительно решаются. Причем все, а не только те, которые попали в эфир прямой линии. Уверен, этот формат сохранится и будет развиваться в будущем», — сказал Олег Гербер.

Он напомнил, что инициатором прямой линии стал президент Владимир Путин. Главы регионов взяли такой формат за образец. Вместе с тем Алексей Текслер всегда открыт для общения с жителями и журналистами.

Напомним, на прямую линию губернатора поступило 10 734 обращения.