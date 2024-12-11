Сегодня, 11 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел прямую линию, на которой ответил на вопросы южноуральцев. Председатель Заксобрания региона Олег Гербер отметил: такой формат показывает, что больше всего волнует жителей.
«Например, сфера ЖКХ. Это очевидно, и сейчас этой теме уделяется приоритетное внимание. В итоге такой формат полезен и для власти, и для населения. Популярность прямой линии растет еще и потому, что вопросы действительно решаются. Причем все, а не только те, которые попали в эфир прямой линии. Уверен, этот формат сохранится и будет развиваться в будущем», — сказал Олег Гербер.
Он напомнил, что инициатором прямой линии стал президент Владимир Путин. Главы регионов взяли такой формат за образец. Вместе с тем Алексей Текслер всегда открыт для общения с жителями и журналистами.
Напомним, на прямую линию губернатора поступило 10 734 обращения.