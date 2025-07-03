Председатель Заксобрания прочитал лекцию участникам программы «Герои Южного Урала»

Олег Гербер рассказал о структуре органов власти и их полномочиях

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер провел лекцию для участников региональной обучающей программы «Герои Южного Урала». Он рассказал о региональных моделях госуправления.

Олег Гербер рассказал участникам программы о формировании органов исполнительной и законодательной власти, о правовых основах деятельности органов власти, их полномочиях, а также о том, кто обладает правом законодательной инициативы и как принимаются законы.

«Система государственного управления в целом, и на региональном уровне в частности, — тема непростая, даже когда ты уже сам работаешь в ней, постоянно узнаешь что-то новое. Постарался провести занятие в формате „просто о сложном“, рассказать о базовых принципах на простых примерах», — сказал Олег Гербер.





Вопросов от участников программы «Герои Южного Урала» поступило много. Под конец лекции завязалась оживленная дискуссия.

«Звучали хорошие вопросы, связанные с профилем будущей деятельности, в которой каждый себя видит. Спрашивали про последствия преобразования районов в муниципальные округа, почему главу Челябинска будут выбирать из числа кандидатов, представленных губернатором, с какими ограничениями и требованиями связаны государственная служба и депутатская деятельность», — уточнил он.

Программа «Герои Южного Урала» разработана по инициативе губернатора. Старт обучению 1 июля дал глава региона Алексей Текслер, поприветствовав участников программы на площадке военно-патриотического центра «Авангард», где проходит первый очный модуль проекта.

Попасть в программу «Герои Южного Урала» хотели более тысячи ветеранов СВО и тех, кто находится «за ленточкой». Для обучения отобрали 60 человек, среди которых четыре женщины. По итогам курса участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке в сфере управления и смогут занять вакантные места на государственной и муниципальной службе.