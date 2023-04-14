Председатель Заксобрания Челябинской области провел «Парламентский урок» в школе Златоуста

Александр Лазарев поговорил с подростками о политике, СВО и выборе профессии

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев и депутаты Олег Садовских и Татьяна Кузнецова провели «Парламентский урок» в школе № 4 Златоуста, сообщает пресс-служба ЗСО. Речь зашла о политической ситуации, течении спецоперации, проекте «Профессионалитет», инициативном бюджетировании.



«Сегодня мы еще раз убедились в том, что молодые люди по-взрослому рассуждают о будущем России. Но главное, что они патриоты своей страны и своей малой родины», — прокомментировал Александр Лазарев услышанные мнения школьников о политике и СВО.

Старшеклассники рассказали парламентариям о профессиях, которые хотят получить. Депутаты в ответ — о действующем в Челябинской области проекте «Профессионалитет», позволяющем максимально быстро подготовить специалиста среднего звена под конкретные задачи конкретного предприятия. Среднее профессиональное образование вообще набирает популярность на Южном Урале: напомним, в этом году ссузам области выделено рекордное количество бюджетных мест. А молодежь, в свою очередь, благодаря «Профессионалитету» получит востребованные специальности, например в машиностроительной, металлургической, атомной и радиотехнической промышленности или строительном комплексе.

Спикер ЗСО призвал старшеклассников активнее участвовать в голосовании за инфраструктурные объекты в рамках «Инициативного бюджетирования».

«Именно от вас зависит то, как будет выглядеть Златоуст. Уже сейчас вы можете сделать вклад в развитие города, поддержать реализацию именно тех проектов, в которых заинтересована молодежь. В голосовании по объектам благоустройства можно принять участие с 14 лет», — напомнил школьникам Александр Лазарев.