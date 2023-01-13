Председатель Заксобрания Челябинской области поздравил журналистов с Днем российской печати

Александр Лазарев напомнил, что работа медиа всегда связана с большой ответственностью

13 января работники медиасферы отмечают День российской печати: 320 лет назад вышел первый номер учрежденной Петром I газеты «Ведомости». С поздравлением к работникам медиасферы обратился спикер регионального ЗСО Александр Лазарев.



Председатель Заксобрания Челябинской области поздравил журналистов, сотрудников издательств и типографий и пожелал новых ярких проектов и творческих удач.

«Сегодня средства массовой информации меняют форматы, выходя в цифровое пространство. Но суть журналистики остается неизменной — поднимать актуальные темы, рассказывать о событиях и людях, поддерживать диалог между обществом и властью. Профессия журналиста всегда была связана с большой ответственностью. Объективность, корректность в изложении фактов остаются главными критериями вашей работы. И очень важно, что при этом вы не забываете о социальной миссии средств массовой информации — помогаете землякам быть услышанными, добиваетесь справедливости, решения проблем», — заявил Александр Лазарев.