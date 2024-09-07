Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер посетил Центр общественного наблюдения

И призвал молодых голосовать на участках очно

После обеда в региональный Центр общественного наблюдения за выборами приехал председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Председатель ЗСО обратил внимание на видеостену, где можно посмотреть на то, что происходит на избирательных участках.

«Чувствуется, что люди идут на избирательные участки со всей ответственностью. Это не развлекательное мероприятие. Очень долго подход к выборам в нашей стране был иной за счет западного деструктивного влияния. Сейчас люди идут на выборы и совершенно конкретно понимают, что от их голоса зависит будущее того места, где они живут. Это чувствуется на уровне неких вибраций и в разговоре с избирателями возле участков», — отметил Олег Гербер.

Сам Олег Гербер уже проголосовал, посетив избирательный участок. Он был вместе с семьей. Девятилетнему сыну доверил опустить бюллетень в урну. У него не сразу это получилось. К 18 годам научится, уверен отец.

Посещение участка с семьей выбрал, чтобы показать пример. Старшая дочь, второй раз принявшая участие в выборах, с удовольствием проголосовала очно. Дистанционное голосование — удобный инструмент, в том числе для молодежи. Но поход на участок позволяет прочувствовать ответственность и важность своего решения, уверен председатель ЗСО. Поэтому надо воспитывать такой подход с детства.